Der Papst wird Pate beim RTL-Spendenmarathon

Köln (dpa) - Segen für den guten Zweck: Papst Leo XIV. wird in diesem Jahr Pate für ein Projekt beim RTL-Spendenmarathon. Der 71-Jährige unterstützt damit den Bau einer Schule und eines Internats in Togo, wie die «Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.» mitteilte. RTL-Charity-Chef Wolfram Kons sei bereits zu einer persönlichen Begegnung in Rom gewesen.

«Dass uns der Papst in diesem Jahr seinen Segen für ein Projekt beim RTL-Spendenmarathon gegeben hat, ist für uns eine große Ehre und ein konkreter Auftrag», erklärte Kons. Gemeinsam wolle man Kindern eine bessere Zukunft geben. «Der Heilige Vater hat noch einmal betont, wie wichtig Bildung und Kultur für ein menschenwürdiges Leben sind.»

Schule und Internat

Konkret geht es bei dem Projekt um einen modernen Schulkomplex für bis zu 500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 10 bis 18 Jahren unweit der togoischen Hauptstadt Lomé. Ein angeschlossenes Internat soll Kindern und Jugendlichen zudem ein geschütztes Zuhause bieten - insbesondere jenen, die aus entlegenen Regionen stammen oder in schwierigen familiären Verhältnissen aufwachsen. Es handelt sich den Angaben zufolge um ein gemeinsames Hilfsprojekt der «Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.» und des Augustiner-Ordens, dessen weltweiter Chef der Papst einst war.

Beim RTL-Spendenmarathon soll für dieses und weitere Projekte Geld gesammelt werden. Die Charity-Aktion startet in diesem Jahr am 19. November um 18.00 Uhr und dauert wieder mehr als 24 Stunden. RTL stellt dafür sein Programm um. Neben dem Papst sind weitere Prominente Projektpaten, zum Beispiel auch die Journalistin Sandra Maischberger.