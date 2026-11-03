Ein Konzert zum 90. - Wolf Biermann in der Elphi gefeiert

Hamburg (dpa) - Zu seinem 90. Geburtstag hat der Liedermacher Wolf Biermann mit prominenter Begleitung ein Festkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie gegeben. Biermann brachte Lieder und Gedichte auf die Bühne. Es traten zudem unter anderem Campino von den Toten Hosen, der Komiker Otto, der Schauspieler Gustav Peter Wöhler sowie der Schweizer Schriftsteller, Kabarettist und Liedermacher Franz Hohler auf. An dem Abend wurden Biermanns Werk und seine Lebensleistung gewürdigt.

Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. Zudem jährt sich am 13. November das Konzert in der Kölner Sporthalle zum 50. Mal, in dessen Folge der gebürtige Hamburger gegen seinen Willen aus der DDR ausgebürgert und zu einer Schlüsselfigur der deutsch-deutschen Geschichte wurde. Nach seiner Ausweisung solidarisierten sich Persönlichkeiten wie Yves Montand, Joan Baez oder Arthur Miller, aber auch zahlreiche DDR-Bürgerinnen und -Bürger mit ihm.

Kritik an der DDR-Diktatur

Biermann, der 1953 im Alter von 16 Jahren von Hamburg in die DDR übergesiedelt war, geriet schnell in Konflikt mit den DDR-Oberen. So wurde er zwölf Jahre lang mit einem totalen Auftritts- und Publikumsverbot belegt, nachdem er dazu aufgerufen hatte, sich die Freiheit zu nehmen, statt auf das Gewähren kleinerer Freiheiten zu warten. Biermann hielt dennoch an seiner Kritik an der DDR-Diktatur fest.

Unter dem Titel «Warte nicht auf bessre Zeiten!» hatte Biermann bereits im Oktober ein Konzert in Köln gegeben, am 20. November will er in Leipzig auf der Bühne stehen. Am 13. November soll Biermanns neues Album «Unterm Haar nur Himmel» erscheinen.

Einmischung in die Tagespolitik

«Wolf Biermann ist und bleibt meinungsstark und hat immer wieder Diskurse losgetreten», hieß es auf der Internetseite der Elbphilharmonie. «Er scheut sich bis heute nicht, unangenehme Wahrheiten in oft scharfer, bildhafter Sprache auszusprechen und sich so in die Tagespolitik einzumischen.»