Berlin (dpa) - Ethan Hawke erlebt gerade einen bemerkenswerten Karriereaufschwung. Zwar ist er seit Jahrzehnten als Independent-Liebling etabliert. Doch seine Oscar-Nominierung für «Blue Moon», sein Auftritt im erfolgreichen Horrorfilm «Black Phone 2» und einige viel beachtete öffentliche Auftritte rücken den 55-Jährigen gerade verstärkt ins Rampenlicht.

Sein neuer Film «The Weight - Im Goldrausch» dürfte das noch einmal verstärken. Diesmal überzeugt er als wortkarger Vater, der sich durch die Wildnis kämpft, um zu seiner Tochter zurückzukehren. Der Survival-Thriller feierte auf der Berlinale Europapremiere und wurde in Bayern gedreht. Ein Großteil wurde im Bayerischen Wald gefilmt, Veronica Ferres gehörte zum Produzenten-Team.

Hawke spielt einen Kriegsveteranen 1933

Das Geschehen spielt aber in der Wildnis Oregons zur Zeit der großen Depression, im Jahr 1933. Hawke verkörpert den Witwer und Kriegsveteranen Murphy, der nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei in einem Arbeitslager landet. Seine kleine Tochter Penny kommt in ein Heim, und Murphy droht, auch das Sorgerecht für sie zu verlieren.

Der skrupellose Lageraufseher Clancy (Russell Crowe) macht ihm ein Angebot: Wenn Murphy gemeinsam mit anderen Gefangenen Gold durch die gefährliche Wildnis schmuggelt, winkt ihm die vorzeitige Entlassung. Doch die Reise wird zu einem Kampf ums Überleben und Murphy merkt, dass er nicht allen Leuten vertrauen sollte, die mit dem Schmuggel zu tun haben.

Ein Männerbild wie in einem altmodischen Abenteuerfilm

«The Weight» ist ein ausgesprochen körperlicher Film: Männer schleppen schwere Goldbarren durch unwegsames Gelände, kämpfen sich durch reißende Bäche und riskieren auf gefährlichen Übergängen ihr Leben. Die Landschaft ist dabei nicht nur Kulisse, sondern wird zum Gegner. Wasser, steile Hänge und das Gewicht der Beute bestimmen den Weg.

Der Film orientiert sich an altmodischen Abenteuerfilmen. Hawke sagte bei der Berlinale im Februar, Regisseur Padraic McKinley und er seien große Fans der Actionfilme der 1970er Jahre. Er bewundere die ausdrucksstarken, oft wortlosen Darstellungen von Schauspielern wie Steve McQueen und Paul Newman. Die Heldenreisen dieser Zeit hätten ihm schon als Jugendlichem eine Vorstellung davon vermittelt, was einen erstrebenswerten Mann ausmache: Ehre und Würde, für seine Überzeugungen einzustehen und sich um andere zu kümmern.

Der Regisseur und er hätten ein langes Gespräch darüber geführt, warum es solche Filme heute nicht mehr gebe, und beschlossen, noch einmal so einen klassischen Action-/Westernfilm zu drehen. Die Filme «Der Schatz der Sierra Madre», «Atemlos vor Angst» oder «Der Unbeugsame» hätten zu den Inspirationen gehört.

Über das emotionale Gewicht des Films

Hawke spielt Murphy als Mann, der wenig redet und umso mehr handelt. Seine Verzweiflung über die Trennung von seiner Tochter zeigt sich eher in seinen Entscheidungen als in großen Gefühlsausbrüchen.

In Bezug auf den Filmtitel «The Weight» (dt. «das Gewicht») und das Thema Fürsorge im Film sagte Hawke: «Für mich ging es um das Gewicht der Liebe und darum, wozu man bereit ist für die Liebe, und wie man Liebe in die Tat umsetzt. Genau das konnte ich wirklich nachempfinden. Ich hatte in meinem Leben viele Männer, die ich sehr bewundert habe. Und wenn man älter wird, beginnt man zu erkennen, was sie alles für einen getan haben (...).»

Hawke sagte bei der Pressekonferenz auch: «Meine ethischen Überzeugungen gründen sich alle auf meine Rolle als Vater und auf mein Verhältnis als Sohn zu meiner wunderbaren Mutter und meinem wunderbaren Vater.»

Historischer Kontext: Eingriff in den Goldbesitz

Abgesehen von der emotionalen Komponente steckt auch ein interessanter historischer Kontext im Film. 1933 während der Weltwirtschaftskrise versuchte der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, das Finanzsystem zu stabilisieren. Mit einer Verordnung verpflichtete die US-Regierung große Teile der Bevölkerung, ihr Gold gegen Geld abzugeben.

Für den Film ist dieser Eingriff in den Goldbesitz der entscheidende Ausgangspunkt. Das Edelmetall wird zur begehrten Schmuggelware, weil sein Wert und der Zugriff darauf politisch neu geregelt werden. Clancy will die Übergangsphase nutzen, um Gold außer Reichweite der Behörden zu bringen. Er verkauft Murphy die Aussicht auf Freiheit, verfolgt aber eigene Interessen.

Der Plot des Films ist packend. McKinley gelingt ein geradliniger, atmosphärisch dichter Abenteuerfilm, der auf die Qualitäten seines Hauptdarstellers setzt. Dieser zeigt: Ein klassischer Actionheld ist nicht unverwundbar. Und er wird von Gefühlen motiviert.

Was Hawkes öffentliches Image mit dem Film zu tun hat

Das passt zum Image, das Hawke abseits der Leinwand vermittelt. Vor der Oscar-Verleihung im März wurde er von der Moderatorin Amelia Dimoldenberg nach seinem Rat bei unerwiderter Liebe gefragt. Seine Antwort ging viral: «The one who's in love always wins.» Wer verliebt sei, gewinne immer, erklärte er sinngemäß.

Es spiele keine Rolle, ob das Herz gebrochen werde: Wer Gefühle zulasse, sei lebendig. Dazu verglich er die Liebe mit der Sonne, die einfach weiter auf das Gras scheine, unabhängig davon, ob dieses ihre Strahlen zu schätzen wisse.

Hawke spricht mit großer Selbstverständlichkeit über Verletzlichkeit und die Kraft der Gefühle. Das führt dazu, dass vielleicht auch Leute «The Weight» anschauen werden, die mit klassischem Abenteuer-Männerkino eher wenig anfangen können.