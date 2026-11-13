Hazel Brugger moderiert Außenwette bei «Wetten, dass..?»

Halle (dpa) - Komikerin Hazel Brugger (32) wird beim Comeback von «Wetten, dass..?» die beiden Gastgeber Tom und Bill Kaulitz (37) unterstützen - sie moderiert die Außenwette. Das teilte das ZDF nun mit. Die Komikerin selbst äußerte sich in einem Instagram-Clip, bei dem zunächst ein fiktives Casting für den traditionsreichen Show-Job inszeniert wurde. «Stopp, danke, das reicht», verkündete Brugger am Schluss. «Ich mache es selber!»

Überraschend an der Ankündigung ist allerdings der Einsatzort - demnach wird Brugger nicht in Halle (Saale) sein, wo die eigentliche Show produziert wird. Stattdessen werde sie «das Wettgeschehen vor Ort auf dem Campus Sursee in der Schweiz» begleiten, so das ZDF. Beide Orte sind Hunderte Kilometer voneinander entfernt. Brugger ist Schweizerin.

Der Show-Dino «Wetten, dass..?» kehrt am 5. Dezember zurück. Moderiert wird die Neuauflage von den beiden Musikern Tom und Bill Kaulitz. Über die Gäste und die Wetten ist bisher noch nichts bekannt. Die sogenannte Außenwette gehörte allerdings schon in der Vergangenheit zu den festen Elementen des Formats.

Für Brugger ist der Job auch nicht neu. Bereits 2023 moderierte sie die Außenwette der Show. Es war damals die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk (76).