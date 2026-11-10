Helen Mirren würde gern Katharina die Große zum Tee treffen

Hamburg (dpa) - Wenn sich britische Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (81) mit einer ihrer Rollen zum Nachmittagstee treffen könnte, würde sie am liebsten mit Katharina der Großen zusammensitzen. «Sie war sehr klug, sehr ehrgeizig, sehr liebevoll, sehr gierig - in vielerlei Hinsicht was das Leben im Allgemeinen betraf», sagte Mirren im Interview mit ausgewählten Medien im Rahmen des Hamburger Filmfestes.

«Sie hat so enorme Widrigkeiten überwunden. Sie kam aus Deutschland - sie war eine deutsche Prinzessin -, kam in Russland an, wo sie von allen gehasst wurde, und wurde schließlich Katharina die Große von Russland.» Das sei eine unglaubliche, absolut erstaunliche Entwicklung. «Deshalb würde ich Katharina die Große gerne einmal treffen.»

Katharina II., genannt Katharina die Große, war von 1762 und bis zu ihrem Tod 1796 Kaiserin von Russland. Die Geschichte der Zarin ist 2019 in der vierteiligen Mini-Serie «Katharina die Große» mit Helen Mirren verfilmt worden.

Aktuell ist Mirren als biestige Krimi-Autorin Patricia Highsmith in dem Film «Ein Talent fürs Morden» in den Kinos zu sehen.