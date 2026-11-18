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Ina Paule Klink: Als Kind oft als hässlich bezeichnet
Ina Paule Klink wurde als Kind eigenen Angaben zufolge als hässlich bezeichnet und hatte kein gutes Selbstbild. Was ihr half, sich selbst anzunehmen.
Berlin (dpa) - Schauspielerin und Sängerin Ina Paule Klink hatte eigenen Angaben zufolge lange Zeit ein destruktives Selbstbild. «Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und bei mir gab's definitiv auch Schatten; Depressionen waren ein großes Thema», sagte Paule Klink im Interview mit der Zeitschrift «Superillu».
Sie sei kein klassisch hübsches Kind gewesen, sondern oft als hässlich bezeichnet worden - «also nicht von meiner Familie, aber von anderen», so die 46-Jährige. «Auch rückblickend hieß es häufig: "Boah, warst du hässlich!"», sagte die gebürtige Zossenerin.
Dem Bericht zufolge wollte Paule Klink («Wilsberg», «Der Zürich-Krimi») lange ein Junge sein: «Bis zu meinem 11. Lebensjahr hatte ich ganz kurze Haare. Auch etwas, das ich in meiner Therapie bearbeitet habe.» Es habe gedauert, bis sie sich sagen konnte: «Das bin ich, und das ist auch alles okay so!» Das sei erst mit dem Alter gekommen.