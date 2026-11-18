Berlin (dpa) - Schauspielerin und Sängerin Ina Paule Klink hatte eigenen Angaben zufolge lange Zeit ein destruktives Selbstbild. «Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und bei mir gab's definitiv auch Schatten; Depressionen waren ein großes Thema», sagte Paule Klink im Interview mit der Zeitschrift «Superillu».

Sie sei kein klassisch hübsches Kind gewesen, sondern oft als hässlich bezeichnet worden - «also nicht von meiner Familie, aber von anderen», so die 46-Jährige. «Auch rückblickend hieß es häufig: "Boah, warst du hässlich!"», sagte die gebürtige Zossenerin.

Dem Bericht zufolge wollte Paule Klink («Wilsberg», «Der Zürich-Krimi») lange ein Junge sein: «Bis zu meinem 11. Lebensjahr hatte ich ganz kurze Haare. Auch etwas, das ich in meiner Therapie bearbeitet habe.» Es habe gedauert, bis sie sich sagen konnte: «Das bin ich, und das ist auch alles okay so!» Das sei erst mit dem Alter gekommen.