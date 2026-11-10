Jörg Thadeusz trägt jetzt den Vornamen von Aigner als Tattoo

Berlin (dpa) - Moderator Jörg Thadeusz hat sich den Vornamen der Kandidatin der Union für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner, in Großbuchstaben auf den Oberarm tätowieren lassen. Der 58-Jährige zeigte das Tattoo in der Talk-Sendung «Blome & Pfeffer». «Durch eine Art Wette habe ich gewonnen, dass ich mir Ilse tätowieren lassen durfte», sagte er dort. Moderator Nikolaus Blome fragte ihn, ob er die Wette verloren habe.

«Ich habe die Wette gegen mich selbst verloren, wobei ich habe es dann irgendwann auch mit Überzeugung getan, muss ich tatsächlich sagen», antwortete Thadeusz. «Weil ich bin anders als Sie nicht der Meinung, dass Ilse Aigner als Kandidatin nur in Ordnung ist, sondern ich glaube, dass sie eine Kandidatin ist, die Deutschland im Moment guttut.» Die stellvertretende Chefredakteurin von «The Pioneer», Alev Doğan, teilte auf Instagram ebenfalls ein Bild des Tattoos.

Ankündigung im August

Thadeusz hatte das Tattoo im August in seinem Audio-Format «Das Wort zum Sonntag» angekündigt: «Liebe Frau Aigner, Sie müssen das machen. Sie müssen Bundespräsidentin werden», sagte er dort. Damit er das auch vorzeigen könne, sei der Plan folgender: «Bis zur Wahl am 30. Januar kommenden Jahres habe ich mir den Oberarmmuskel, den Bizeps, Papaya groß trainiert und dann kommt da mitten drauf der Schriftzug Ilse.»

Der CDU-Vorstand hat Aigner auf Vorschlag von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz offiziell nominiert. Sollte sie am 30. Januar von der Bundesversammlung gewählt werden, wäre sie die erste Frau und erste CSU-Politikerin an der Staatsspitze der Bundesrepublik.