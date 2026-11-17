Los Angeles (dpa) - Hollywoodstar John Travolta hat offen über die Herausforderungen gesprochen, die er nach dem Tod seiner Frau als alleinerziehender Vater bewältigen muss. «Man ist sowohl Mutter als auch Vater, wenn ein Elternteil geht. Das habe ich sehr stark gespürt», sagte der 72-Jährige dem US-Sender NBC. Travoltas Ehefrau und die Mutter seiner Kinder, Kelly Preston, war 2020 an Krebs gestorben.

«Ehrlich gesagt waren es sechs interessante Jahre, in denen ich mich um meinen Sohn gekümmert habe, der erst neun war, als das passierte, und um Ella, die damals ebenfalls noch jünger war», erklärte der «Grease»-Star mit Blick auf seine beiden Kinder. Man müsse sich zusammenreißen und es einfach machen. «Und es geht in die richtige Richtung», betonte Travolta. Sohn und Tochter würden «von Jahr zu Jahr glücklicher» und erholten sich vom Tod der Mutter.

«Liebe ist alles»

Auf die Frage, ob er nun wieder offen für Dating und Liebe sei, antwortete Travolta: «Nun, Liebe ist alles, sie ist Teil meiner Persönlichkeit. Also bin ich dafür offen? Ja.»

Travolta und die Schauspielerin Preston waren fast 30 Jahre miteinander verheiratet und bekamen zwei gemeinsame Söhne und eine Tochter. Ein Sohn starb 2009 während eines Familienurlaubs auf den Bahamas laut Autopsie-Bericht an einem Krampfanfall.