Liev Schreiber hält fünf Hühner auf dem Hausdach

New York (dpa) - US-Schauspieler Liev Schreiber («Spotlight») hält auf seinem Hausdach in New York Hühner. Alle fünf Hennen hätten einen Namen, sagte der 59-Jährige in der Talkshow «Live with Kelly and Mark».

Früher hatte der Darsteller unwissentlich einen Hahn gehalten. «Hähne sind in New York natürlich verboten, wegen der Lärmschutzvorschriften, wegen des Krähens am Morgen. Aber Hennen darf man halten», erklärte er. Seine Familie hatte ein Huhn, welches sie «liebten» und Linda nannten - «und dann stellte sich eines Morgens heraus, dass sie krähend aufwachte». «Da wurde uns klar, dass Linda eigentlich ein Hahn war.»

Er habe das Tier dann einem Freund geben müssen, sagte Schreiber. Heute habe er «fünf richtige Hennen». Zu einem Foto von fünf Hühnern in einem Stall erklärte Schreiber, dass er diese «auf dem Dach unseres Hauses» halte. Die Idee, Hühnereier zu essen, finde er aber «eklig».

Schreiber ist für seine Rolle in der Horror-Reihe «Scream» sowie aus Filmen wie «Salt» und «Spotlight» bekannt. 2013 bis 2020 spielte er den Titelhelden in der Krimiserie «Ray Donovan».