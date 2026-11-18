Berlin (dpa) - Mit der «Tribute von Panem»-Reihe über den tödlichen Überlebenskampf in einer Arena wurde Jennifer Lawrence zum Weltstar. US-Autorin Suzanne Collins eroberte mit ihren dazugehörigen Büchern weltweit die Bestsellerlisten. Fünf Filme aus dem «Hunger Games»-Universum sind bereits erschienen. Nun stellt sich die Frage: Braucht es einen weiteren?

Mit Blick auf den neuen Blockbuster «Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping» (Regie: Francis Lawrence) lautet die Antwort: Ja. Der Film mit einem prominenten Cast macht die Panem-Geschichte nämlich erst rund und reist dafür in die Vergangenheit. So viel vorneweg: Es ist der bislang tragischste Teil aus der dystopischen Welt und hält sich eng an die Buchvorlage.

Davon handelt die «Tribute von Panem»-Reihe

Zur Erinnerung: Die «Tribute von Panem»-Reihe dreht sich um die sogenannten Hungerspiele, die das Kapitol - die Hauptstadt des fiktiven Lands Panem - rund um Präsident Coriolanus Snow austrägt, um seine Machtposition zu sichern. Sie sind vergleichbar mit den Gladiatorenkämpfen im alten Rom.

Der Unterschied: Hier kämpfen Kinder um Leben und Tod. Jedes Jahr werden bei der «Ernte» aus jedem Distrikt, sozusagen den Arbeits- und Produktionszonen von Panem, ein Mädchen und ein Junge im Alter von 12 bis 18 Jahren zufällig ausgewählt und in die Arena geschickt, in der nur einer überlebt.

Die bisherigen Filme drehten sich um Katniss Everdeen (Lawrence), die mit ihrem Partner Peeta Mellark (Josh Hutcherson), die Spiele gewinnt und eine Rebellion anzettelt. Später erschien noch die Vorgeschichte von Präsident Snow als Buch und Film.

Der neue Streifen «Sunrise on the Reaping», der unter anderem in Duisburg, Köln und Berlin gedreht wurde, nimmt hingegen die 50. Hungerspiele in den Fokus. Damit spielt er 24 Jahre vor dem ersten Arena-Auftritt von Katniss und Peeta.

Worin es im neuen Film geht

Erzählt wird die Geschichte von Haymitch Abernathy, der später der Mentor der beiden sein wird. In den Filmen mit Lawrence wird er von Woody Harrelson verkörpert und tritt dort anfangs als betrunkener, desillusionierter Zyniker auf. In «Sunrise on the Reaping» klärt sich die Frage, wie er zu so einer tragischen Figur werden konnte. Gehalten ist der Film in einem hübschen 70er-Jahre-Retro-Look.

Haymitch (Joseph Zada) wird zur Feier des 50-jährigen Jubiläums der Hungerspiele als einer von 48 Tributen aus den zwölf Distrikten zum Kapitol geschickt. Klar ist hier schon, dass er überleben wird. Doch auch wenn man das Ende kennt, bleibt der gut zweieinhalbstündige Film durchweg spannend.

Denn Haymitch, der sich auf eine Zukunft mit seiner Freundin Lenore freut, wird nur durch einen brutalen Zwischenfall bei der «Ernte» als Tribut für Distrikt 12 ausgelost. Als er mit den anderen Tributen, etwa dem Zwilling Maysilee (Mckenna Grace), im Kapitol ankommt, müssen sich die Jugendlichen wie in den Vorgängerfilmen zunächst dem Hauptstadtpublikum und Moderator Caesar Flickerman (Kieran Culkin) präsentieren.

Schon hier will Haymitch das Kapitol am liebsten stürzen. Aber gerade diese offen opportunistische Haltung wird ihm zum Verhängnis. Besonders dramatisch sind die Szenen, wenn sich die Tribute später in der täuschend harmlos aussehenden Arena mit Blumenwiesen, Häschen und Wasserläufen gegen mutierte Tiere und künstlich geschaffene Naturkatastrophen durchsetzen müssen.

Kapitol zeigt sich von schlimmster Seite

Im Vergleich zu den Vorgängerfilmen handelt das Kapitol rund um Präsident Snow (Ralph Fiennes) dieses Mal besonders perfide. Als in Distrikt 12 ein ausgeloster Junge bei der «Ernte» fliehen will, wird er getötet. Doch Kapitol-Vertreterin Drusilla (Glenn Close) sorgt sich nur darum, wie man den Zwischenfall für die TV-Übertragung am besten kaschiert.

Damit dreht sich der neue Film noch intensiver um die Frage, wer die Macht über das öffentliche Narrativ behält. Was wird den Zuschauern im Kapitol gezeigt und haben die Tribute überhaupt die Chance, der Inszenierung zu trotzen? Der Film greift erneut die Schere zwischen Arm und Reich auf, erzählt von Wut, Auflehnung, Verzweiflung und dem Beginn der Rebellion, die erst viele Jahre später mit Katniss gelingt.

Hauptdarsteller: Haymitch ist die ultimative gebrochene Figur

«Sunrise on the Reaping» ist ein emotionaler Film mit zahlreichen Actionszenen, der nachvollziehbar zeigt, warum Haymitch nach seinem Sieg alle Gefühle im Alkohol ertränkt. Hauptdarsteller Zada (21) erzählte der Deutschen Presse-Agentur, er habe ungefähr vier Wochen gebraucht, um das Buch von Collins zu lesen, weil er es immer wieder habe weglegen müssen.

«Es war einfach emotional so belastend». Die Vorbereitung auf die Rolle sei schwere Arbeit gewesen, sagte er. «Ich habe früher schon einige ziemlich gebrochene Figuren gespielt, und das hier war irgendwie die ultimative gebrochene Figur». Auf der Leinwand überzeugt Zada jedenfalls als trauriger Held.

Ein kleines Wiedersehen

Generell ist das Casting ein Pluspunkt. Wer die Panem-Welt kennt, wird viele Charaktere wiedererkennen, die in den anderen Filmen und Büchern eine Rolle spielen. Wie zum Beispiel Jesse Plemons («Bugonia») als der junge und spätere Spielmacher Plutarch Heavensbee, der zu Katniss-Zeiten von dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman verkörpert wird.

Und: Es wird auch ein kleines Wiedersehen geben. Schauspielerin Lawrence hat selbst in einem Podcast verraten, dass sie, Hutcherson und Harrelson für einen Gastauftritt zurückkehren. Wie der aussieht, wird aber nicht verraten.