Berlin (dpa) - Moderatorin Lola Weippert hat nach ihrem Tumorbefund in ihrer rechten Brust Angst vor einer Krebsdiagnose. Sie hoffe auf einen gutartigen Befund und tendiere zu einer Biopsie, um Gewissheit zu bekommen, sagte die 30-Jährige im Podcast «Schön Laut» mit Sängerin Vanessa Mai. Dabei wird Gewebe entnommen, um herauszufinden, ob der Knoten gut- oder bösartig ist. Alternativ könnte sie sechs Monate warten und den Tumor erneut per Ultraschall kontrollieren lassen. «Ein halbes Jahr Kopfkino halte ich nicht aus.»

Sie wolle die Biopsie vermutlich in der Berliner Charité machen lassen. Bereits in der linken Brust war 2024 ein Tumor entdeckt worden, der sich als gutartig herausgestellt hatte.

Mehrere Krebsfälle in der Familie

Auch beim neuen Befund habe sie ein gutes Gefühl, dass er gutartig sei. «Ich möchte da aber auch gar nicht so eine negative Energie reingeben.» Auch wenn sie Angst vor Krebs habe, «denke ich mir, ich möchte nicht, dass die Angst größer ist als mein Optimismus». Die Zeit des Wartens auf den damaligen Befund sei schlimm gewesen. «Ich habe so Angst vor Krebs.»

In ihrer Familie seien einige an Krebs gestorben. «Krebs ist einfach ein Arschloch», sagte Weippert. Sie wünsche niemandem, mit der Diagnose konfrontiert zu werden. Auch Vanessa Mai sprach sich im Podcast für eine Biopsie aus. Die Sängerin sagte, dass sie persönlich ebenfalls diesen Weg wählen würde.

Weippert stammt aus Rottweil in Baden-Württemberg und moderierte mehrere Jahre die RTL-Realityshow «Temptation Island». Seit April unterhält sie sich mit der Sängerin Vanessa Mai jede Woche im gemeinsamen Podcast «Schön Laut».