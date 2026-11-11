«Look at Me»: Dustin Hoffman schaut freimütig auf sein Leben

Los Angeles (dpa) - Mit dieser Rolle schaffte Dustin Hoffman den Durchbruch zum Hollywood-Star, doch die Dreharbeiten waren für den Schauspieler «eine grauenhafte Erfahrung». Unverblümt schaut der 89-Jährige in seinen Memoiren «Look at Me» auf sein Debüt in dem Gesellschaftsdrama «Die Reifeprüfung» (1967) zurück. Regisseur Mike Nichols holte den damals 30 Jahre alten Hoffman vor die Kamera - für die Hauptrolle des schüchternen College-Absolventen Benjamin Braddock, der von einer verheirateten Bekannten seiner Eltern (Anne Bancroft) verführt wird.

Er habe beim Dreh immerzu das Gefühl gehabt, Nichols sei wütend auf ihn, weil er als Schauspieler etwas falsch mache oder eine Fehlbesetzung sei, schreibt die Leinwandlegende. Alle hätten sich einen blonden Schönling statt eines kleinen, dunkelhaarigen Juden mit einer großen Nase für die Hauptrolle vorgestellt. Doch «Die Reifeprüfung» wurde zum Hit, Nichols gewann den Regie-Oscar, Hoffman holte seine erste Oscar-Nominierung und wurde als Charakter-Darsteller gefeiert. Das Magazin «Life» stellte ihn Ende der 60er-Jahre als Vertreter eines neuen, modernen Männer-Typus dar.

Hollywood-Karriere mit zwei Oscars

Das war der Startschuss für eine große Hollywood-Karriere mit Filmen wie «Asphalt Cowboy», «Papillon», «Die Unbestechlichen», «Der Marathon-Mann» und «Tootsie». Seinen ersten Oscar bekam Hoffman 1980 als Gegenspieler von Meryl Streep in dem Scheidungsdrama «Kramer gegen Kramer», der zweite folgte 1989 für seine Darstellung eines Autisten in Barry Levinsons Drama «Rain Man». Auf die Rolle hatte er sich mit Besuchen in psychiatrischen Kliniken vorbereitet.

Mit fast 90 Jahren gibt Hoffman zusammen mit Co-Autorin Ariel Levy, Journalistin beim Magazin «The New Yorker», in «Look at Me» (Goldmann Verlag am 11. November) Einblick in sein turbulentes Leben. Gut 330 Seiten sind bei Weitem nicht genug dafür. Recht kurz hakt Hoffman frühere Vorwürfe einiger Frauen ab, er habe sie in den 1970er und 1980er Jahren sexuell bedrängt oder belästigt. 2017 hatte der Schauspieler unter anderem in einer Stellungnahme erklärt, er habe «größten Respekt» für Frauen.

In seinen Memoiren schreibt er, dass Dinge über ihn kursierten «die einfach nicht wahr waren». Er habe einen «derben Humor» und würde dreckige Witze lieben, bekennt Hoffman. Er halte sich für harmlos, sehe inzwischen aber ein, dass einige seiner Verhaltensweisen als «unangemessen» empfunden werden konnten.

Schwierige Kindheit in Kalifornien

Umso mehr lässt sich Hoffman über seinen strengen Vater und die schwierige Kindheit aus. Die Träume seines Vaters Harry von einer eigenen Karriere als Regisseur in Hollywood hätten sich nie erfüllt. Als er 1937 in Los Angeles zur Welt kam, wurde er nach dem Stummfilm-Darsteller Dustin Farnum benannt. Sein Vater sei am Ende ein gefrusteter Möbelverkäufer gewesen, der nie genug Geld hatte.

Seine eigene Mutter hätte ihn mit etwa zwölf Jahren zu einer Nasenverkleinerung überreden wollen, schreibt Hoffman - damit er es später leichter im Leben habe. Er habe sich immer als Versager gefühlt. Keiner glaubte, dass er eine besondere Intelligenz oder Talent besitze.

Durch Zufall zum Theater

Eher durch Zufall fand er als Schüler zum Theater. Er musste noch einen Kurs belegen, um das College in Santa Monica zu absolvieren. Beim Schauspielkurs könne man nicht durchfallen, habe ihm ein Freund geraten.

In Kalifornien schrieb sich Hoffman 1956 in der Theaterschule Pasadena Playhouse ein. Beim Trommelspielen auf dem Dach des Gebäudes habe er einen weiteren Außenseiter, Gene Hackman, kennengelernt. Marlon Brando sei ihr gemeinsames Idol gewesen. Mit 20 Jahren zog Hoffman nach New York, wo er sich mit Hackman und Robert Duvall zunächst mit Handlangerjobs durchschlug, während er bei dem berühmten Schauspiellehrer Lee Strasberg Unterricht nahm. Alle drei gewannen später Oscars.

Lesestoff nicht nur für Cineasten

Mit Witz, schrägen Geschichten und einem offenherzigen Blick hinter die Kulissen unterhält Hoffman die Leser. Bei den Dreharbeiten zu «Papillon» (1973) in Jamaika habe Filmstar Steve McQueen den ganzen Tag Pot geraucht und dazu Kokain konsumiert. Er selbst sei beim Dreh von «Der Marathon-Mann» (1976) nach einer durchzechten Nacht im New Yorker Studio 54 völlig übermüdet und vom Kokain-Genuss mit «sehr verstopfter Nase» am Set erschienen, schildert Hoffman. «Koks hat mir viel zu viel Spaß gemacht», offenbart der Schauspieler. Zum Glück habe ihn seine Nase in die Schranken gewiesen («Ohne die Verstopfung wäre ich längst tot»).

«Look at Me»-Titel

In «Der Marathon-Mann» spielte er einen Studenten und Marathonläufer, der einen sadistischen Zahnarzt (Laurence Olivier) als untergetauchten früheren KZ-Arzt entlarvt. Von einem Gespräch am Set mit dem britischen Star Olivier stammt der Titel für Hoffmans Memoiren. Er habe mit dem Leinwandveteranen über die Motive gesprochen, warum man Schauspieler sei, etwa um der Welt mit einem Film etwas Wichtiges mitzuteilen. Olivier habe sich vorgebeugt und ihm aus nächster Nähe mehrmals «Seht mich an, seht mich an» («Look at me, look at me») ins Gesicht geflüstert. Jeder Schauspieler habe eigentlich nur den Wunsch, gesehen zu werden, war die Botschaft.

Hoffman reflektiert in seinen Memoiren, dass er sich bereits als Kind bemüht habe, andere zum Lachen zu bringen. «Lange bevor ich daran dachte, Schauspieler zu werden, tat ich für Aufmerksamkeit schon alles.»

Perfektionist am Set

Selbstkritisch räumt der Oscar-Preisträger ein, dass er als kompromissloser Perfektionist am Set bei Regisseuren oder Kollegen mitunter aneckte. Bei «Rain Man» sei er fast ausgestiegen, weil er anfangs nicht den Zugang zu der Figur fand. Als er mit Meryl Streep das Scheidungsdrama «Kramer gegen Kramer» (1979) drehte, befand sich Hoffman gerade in einer schwierigen Trennung von seiner ersten Frau. Seine plötzlichen Einfälle am Set, möglichst realistisch zu spielen, hätten die damals noch weniger erfahrene Streep wohl verschreckt, räumt er ein. Am Ende holte der Film fünf Oscars, darunter für beide Schauspieler und als bester Film.

Derber Humor

Seit 1980 ist der Schauspieler in zweiter Ehe mit der Geschäftsfrau Lisa Hoffman (72) verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder, zwei weitere Töchter stammen aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne. Lisa habe sich um die Familie gekümmert und ihm fast alles abgenommen, bescheinigt Hoffman seiner Frau. Und auch dieses schreibt er über seine langjährige Partnerin: «Sie hat sich in einen Typen mit derbem Humor verliebt, der von Sex besessen ist und immerzu Aufmerksamkeit braucht.»

Er lässt keine Zweifel daran, dass ein Leben ohne Schauspielerei und Arbeit für ihn unvorstellbar ist, auch mit fast 90 Jahren - «sich nützlich zu fühlen, einen Sinn zu haben - es gibt nichts Besseres».

Trauer um verstorbene Kollegen

Mit Robert Redford, Gene Hackman und Robert Duvall seien drei geschätzte Zeitgenossen gestorben, während er seine Memoiren geschrieben habe. Das Einzige, was er sich jetzt noch wünsche, sei Zeit, sinniert Hoffman auf den letzten Seiten.

Doch mit gewohntem Humor beendet er die Autobiografie: «Es gibt noch so viele Bücher, die ich lesen muss. Vorher kann ich nicht sterben. Es würde mich umbringen.»