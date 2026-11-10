Malle goes Klassik: Schalala im C-Dur-Akkord

Köln (dpa) - Der Ballermann ist Kultur! Mit dieser These dürften Freunde von Mozart und Bach vermutlich so ihre Probleme haben. Der Duden definiert Kultur als «Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung».

Vor allem über die geistigen Leistungen der Ballermannbranche lässt sich trefflich streiten. Doch Textzeilen wie «Wird's wieder hell oder hab' ich nur die Lampen an» oder «Ich überleg' mit dem Saufen aufzuhören, aber ich schwanke noch» entbehren nicht einer gewissen doppeldeutigen Tiefe.

Ein Hit aus dem Jahr 2024 von Tobee ist sogar dem großen «Mozart» gewidmet. «Ciao, Niveau, wir seh'n uns erst am Montag. Denn ich geig’ mir heute einen rein wie Mozart.» Prost!

ARD Kultur, das Kulturportal des Ersten, präsentiert jetzt ein Experiment, das einige als Schnapsidee abtun dürften: Wie klingt es, wenn Ballermann-Stars wie Mickie Krause ihre Malle-Songs mit einem Orchester intonieren? Die vier Dokufolgen «Ballermann Sessions & Stories» sind ab morgen (11. November) in der ARD Mediathek zu sehen.

Darum geht es beim musikalischen Crossover-Experiment

Die halbstündigen Episoden begleiten Mickie Krause, Mia Julia, Frenzy und Finch in ihrem Alltag zwischen Festivals und Mallorca-Auftritten und beleuchten ihre Karrieren. Am Ende stellen sie sich dem Reiz des Absurden: Wie fühlt es sich an, wenn nicht tausende feiernde Urlauber den Takt vorgeben, sondern ein Dirigent? Wenn plötzlich niemand anstößt, mitsingt oder mitgrölt?

Die erste Folge gehört Mickie Krause, den viele dank seines Hits «Zehn nackte Friseusen» vor 25 Jahren als «Erfinder der Ballermann-Musik» bezeichnen. Der 56-Jährige aus dem Münsterland, der stets mit Perücke auftritt, zeigt sich auf seiner Finca auf Mallorca, spricht über seine Anfänge, seine Krebsdiagnose während der Corona-Zeit und eine Schwemme von Songs und Künstlern in diesem Jahr.

So klingt ein Saufsong mit Streichern

Dem TV-Experiment steht er offen gegenüber. Er wolle neue Dinge ausprobieren und sich musikalisch von einer anderen Seite zeigen. «Das, was wir machen, kann auch sehr langweilig und vorhersehbar sein. Und das ist halt mal wieder ein neues Konzept, ein neues Format, wo ich nicht weiß: Was erwartet mich und was erwartet das Orchester?»

Dann kommt der Moment, auf den die Serie hinauswill: Krause singt «Eine Woche wach» mit dem «Orquestra de Cambra de Mallorca». Ein Song über das Partygefühl am Ballermann, den er auch schon in großen Samstagabendshows wie der von Carmen Nebel gesungen hat.





Und tatsächlich funktioniert die Klassikversion erstaunlich gut. Sie wirkt stimmig und harmonisch. Danach sagt Vollprofi Krause: «Einer der schönsten Tage in meinem Leben.»

Zwei Frauen in der Männerdomäne Ballermann

Mia Julia und Frenzy stehen in der Doku für zwei Frauen, die im Ballermann-Geschäft gegen Vorurteile kämpfen mussten - und sich trotzdem ihren Platz erobert haben.

Mia Julia startete als gelernte Friseurin und Pornodarstellerin und sorgte am Ballermann zunächst für Furore. «Das brauchen wir hier nicht», «Schande auf Mallorca», «Sie wird es hier nicht schaffen» - solche Stimmen begleiteten ihren Anfang. Ihre Antwort: «Diese Herausforderung nehme ich an.»

Heute steht die 39-Jährige aus Oberbayern im Megapark auf der Bühne und spielt auch auf Festivals, die mit dem Ballermann nicht viel zu tun haben, etwa dem Deichbrand.

Frenzy erzählt eine ähnliche Geschichte. Sie begann als Background-Tänzerin, als «Frenzy Blitz» verteilte sie selbst die Flyer für ihre Auftritte an der Playa. Ihr erster Auftritt im Bierkönig sei vom DJ torpediert worden.

«Diese Szene war damals auf jeden Fall 'ne Männerdomäne», erzählt sie. «Da musst du schon ein dickes Fell haben, dass du dich da nicht unterbuttern lässt. Und dass du da einfach zeigen kannst: "Ey ich bin genauso stark hier auf der Bühne und ich bin 'ne Rampensau und ich vertrau’ auf mich selber".»





Heute hat die 33-Jährige aus dem Rheinland 180 Auftritte im Jahr. Als Siegerin der Reality-Show «Villa der Versuchung» zeigte sie sich in diesem Jahr einem größeren Publikum. Ihre Haltung zur Konkurrenz ist entspannt: «Der Kuchen ist groß genug. Es ist genug für alle da.»

Mia Julia singt am Ende ihrer Episode «Bring mich nach Hause» über die Liebe zu Mallorca, Frenzy ihren Partysong «Lampen an», zu dem das Orchester eher düstere Töne anschlägt. Der Star aus dem Bierkönig hat offenbar Blut geleckt und für 2028 ein Klassikkonzert zu Neujahr angekündigt.

Ein Rapper am Ballermann

Die letzte Folge widmet sich einem eher untypischen Ballermann-Künstler. Der Brandenburger Rapper Finch (36) tritt nur gelegentlich im Megapark auf. Doch Songs wie «Mädchen auf der Rückbank», «Abfahrt» oder «Wir eskalieren» mit Mia Julia funktionieren auch an der Playa de Palma. Finch repräsentiert die moderne Seite des Ballermanns, wo Genres sich inzwischen vermischen.

Sein Orchester-Song «Du bringst mich um», der normalerweise mit einem kräftigen Beat unterlegt ist, funktioniert harmonisch ebenfalls gut. Nach der Performance im Trainingsanzug sagt der Rapper: «War sehr schön und hat Lust gemacht auf mehr. Ich sollte das vielleicht ein paar Mal noch ausprobieren.»

Am Ende bleibt der Eindruck: Das musikalische Crossover-Experiment funktioniert besser, als man erwartet hätte. Nicht jede Orchester-Version ist ein Meisterwerk, aber eine interessante Abwandlung. Und so steht der Ballermann zumindest in «Ballermann Sessions & Stories» nicht nur für eine Trink-, sondern auch die Hochkultur.