Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Matt Damon hat Familienregeln fürs gemeinsame Filmschauen zu Hause aufgestellt. «Ich sage meinen Kindern immer, es gelten dieselben Regeln wie im Kino: keine Handys, keine Gespräche», sagte der 56-Jährige dem Branchenmagazin «People».

Der Oscar-Preisträger hat mit seiner Frau Luciana Barroso drei leibliche Töchter sowie Barrosos Tochter aus einer früheren Beziehung, die er mit großgezogen hat. Dem «People»-Magazin zufolge sind die vier Töchter zwischen 16 und 27 Jahre alt.

Der Star aus «Die Odyssee» erklärte weiter, dass er versuche, «das Kinoerlebnis bei mir zu Hause so gut wie möglich nachzustellen». Das sei gar nicht so einfach, erklärte Damon: «In unserem Wohnzimmer liegen hinter uns das Esszimmer und die Küche. Es ist ein offener Grundriss. Daher gibt es viel Licht. Man muss also alle Lichter ausschalten, damit es dunkel wird.»