Monica Lierhaus konnte sich nicht von Mutter verabschieden

Hamburg (dpa) - Die Hamburger Sportjournalistin Monica Lierhaus (56) trauert um ihre Mutter, die im Sommer nach langer Krankheit gestorben ist. «Unsere Mutter war der selbstloseste Mensch, den ich kannte», sagte sie der «Bild». «Sie hat alles für die Familie getan und war immer für uns da. All die Jahre, in denen ich beruflich in der ganzen Welt unterwegs war, war sie in stundenlangen Telefonaten meine Verbindung nach Hause.»

Lierhaus räumte ein: Dieser Verlust sei für sie und ihre beiden Geschwister riesengroß und reiße ein gewaltiges Loch in die Familie. «Es ist zumindest ein kleiner Trost, dass sie es nun geschafft hat und nicht mehr leiden muss.»

Tod mit 82 Jahren

Sigrid Lierhaus litt schon länger an Parkinson. Sie starb Ende Juli im Alter von 82 Jahren. Monica Lierhaus hatte sich kurz vorher den Oberschenkelhals gebrochen und konnte sich deshalb nicht persönlich von ihrer Mutter verabschieden. Etwas anderes gelang ihr aber: Sie habe die Grabrede bei der Beisetzung im September gehalten, zitiert die «Bild» Eva Lierhaus, die Schwester der Sportjournalistin.

Die Sportjournalistin Monica Lierhaus ist seit 2023 für RTL im Einsatz und hatte zuvor vorwiegend für den Pay-TV-Sender Sky gearbeitet. Wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation 2009 in einer Hamburger Klinik hatte sie mehrere Monate im Koma gelegen. Die Ärzte sagten ihr, dass sie nie wieder werde laufen können. Doch Lierhaus kämpfte sich damals zurück. Zuvor hatte die Hamburgerin unter anderem die «Sportschau» in der ARD moderiert.