Nach Festnahme von Vater: Meghan sagt Rede in Brüssel ab

London/Brüssel (dpa) - Herzogin Meghan (45) wird nicht wie geplant am Dienstag im EU-Parlament sprechen. Die Frau von Prinz Harry (42) werde aber anwesend ein, teilte ein Sprecher des Paares der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit.

Zuvor hatte die britische Zeitung «The Daily Telegraph» eine ungenannte Quelle aus dem Umfeld des Paares zitiert, wonach Meghan «im Moment emotional nicht stark genug» sei, um in der Öffentlichkeit zu sprechen. Stattdessen werde nur Harry das Wort ergreifen. Hintergrund dürften die schweren Anschuldigungen gegen ihren Vater Thomas Markle sein.

Harry und Meghan werden am Dienstag im Europäischen Parlament in Brüssel als Gastredner erwartet. Es soll um die Gefahren für junge Menschen in Sozialen Medien gehen. Harry und Meghan hatten sich das Thema schon seit längerem auf die Fahnen geschrieben.

Ermittlungen in den USA und auf den Philippinen

Die Herzogin von Sussex, wie Meghan auch genannt wird, muss derzeit mit dramatischen Entwicklungen in ihrer Familie umgehen. Ihr Vater wurde vergangene Woche in den USA festgenommen. Dem 82-Jährigen wird vorgeworfen, kinderpornografisches Material besessen zu haben. Auch auf den Philippinen, wo er zeitweise lebte, wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Er wies die Vorwürfe zurück.

Harry und Meghan waren Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgekehrt, nachdem sie mehrere Jahre im US-Bundesstaat Kalifornien gelebt hatten. Meghan zeigte sich erschüttert über die Vorwürfe und äußerte Mitgefühl für die mutmaßlichen Opfer. Sie deutete auch an, dass das schon seit Jahren andauernde Zerwürfnis mit ihrem Vater mit den schweren Vorwürfen zu tun hat.