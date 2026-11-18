Berlin (dpa) - Bei Sänger Rea Garvey dürfte es an Weihnachten eng werden und turbulent zugehen. «Ich glaube, es ist Chaos. Das liebe ich halt an Weihnachten», sagte der 53-jährige Ire in der «Schorn Show» auf RTL Radio. «Der Plan ist, keinen Plan zu haben, aber trotzdem, gewisse Dinge müssen stattfinden. Zusammen ist ganz wichtig, dass wir die Familie zusammen haben und Freunde, Musik.»

Wie Garvey weiter erzählte, feiern bei ihm zu Weihnachten viele Gäste auf wenig Raum. «Leider ist es jetzt nicht groß genug, jetzt sind wir halt, glaube ich, wenn wir alle da sind, 40 Mann», erklärte er.

Garvey wurde als Frontman der Band Reamonn («Supergirl») bekannt. Zuletzt war er vor allem als Mitglied des Rateteams der TV-Show «The Masked Singer» im deutschen Fernsehen zu sehen. Am 27. November erscheint sein erstes Weihnachtsalbum «Christmas Calling».