«Redo» will bei «Big Brother» wieder mehr zu sich finden

Potsdam (dpa) - Brandenburgs wohl schrillster Gastronom René Dost will im «Big Brother»-Container wieder zu sich selbst finden. «Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren immer sehr stark im Außen gelebt habe und vielleicht mich dann auch selbst irgendwo auch vergessen habe», sagte er kurz vor Beginn der neuen Staffel «Promi Big Brother» am Montag (5. Oktober, 20.15 Uhr, Sat.1). «Ich wollte halt immer cool sein, ich wollte immer performen, ich wollte die meisten Follower, ich wollte die geilsten Läden.»

Er wolle etwas mehr über sich nachdenken, sagte der Gastronom. «Ich möchte einfach mal die Zeit finden, alles noch mal auf den Prüfstand zu stellen. Ich möchte eigentlich als anderer Mensch nachher vielleicht ein Stück weit rauskommen.» Die Menschen sollten «René kennenlernen und nicht nur "Redo", den Lauten, den Überdrehten». «Deswegen mache ich das auch letztendlich wie so eine Selbstfindungsreise.»