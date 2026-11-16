Sänger Milski: Schmetterlinge erinnern ihn an toten Vater

Berlin (dpa) - Ballermann-Star Jürgen Milski erlebt besondere Momente, die ihn an seinen gestorbenen Vater erinnern lassen. «Ein Schmetterling (...) hat sich mal auf meinen Finger gesetzt und flog nicht mehr weg. Ich wusste: Das ist mein Vater», erzählte der Sänger und Reality-TV-Star (unter anderem «Big Brother») laut einem Vorab-Clip zum österreichischen Talkformat «Herzenswege TV». Die Folge mit Milski soll laut dessen Angaben am heutigen Montagabend veröffentlicht werden.

Solche Momente «habe ich ganz oft», sagte Milski weiter. «Ich sehe oft Schmetterlinge, die sich irgendwo in meine Nähe setzen. Letztens habe ich auch zu meiner Partnerin gesagt: "Das ist mein Vater gerade. Deswegen fliegt der nicht weg."» Medienberichten zufolge ist Milskis Vater 2007 an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Milski teilte den Clip auf seinem Instagram-Profil mit den Worten: «In dieser Herzenswege-Folge spreche ich ganz persönlich über den Tod meines Vaters, meine Trauer und die besonderen Zeichen, die ich seit dessen Tod wahrnehme. Ein emotionales Gespräch über Abschied, Liebe und die Verbindung, die vielleicht niemals ganz verloren geht.» Er ergänzte, versehen mit einem Herz-Icon: «Manche Menschen gehen - und bleiben doch für immer in unserem Herzen!»