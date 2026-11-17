Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspieler Jamie Dornan hat zugegeben, dass er als Jugendlicher gelegentlich auf Diebestour gegangen ist. «Ich habe es geliebt, in Läden zu klauen», gestand der 44-Jährige in der Talkshow «Watch What Happens Live with Andy Cohen». Der Moderator hatte Dornan gefragt, ob er jemals in seiner Jugend etwas mitgenommen habe, ohne zu bezahlen, was Dornan bejahte.

Der Nordire stellte klar, dass er «nur bei den großen Ketten geklaut» habe. «Niemals in kleinen, unabhängigen Läden.»

Dornan erlangte weltweite Bekanntheit durch seine Hauptrolle in der «Fifty Shades of Grey»-Reihe (ab 2015). Seine Rolle im Schwarzweiß-Drama «Belfast» (2021) brachte ihm eine Golden-Globe-Nominierung ein. In der neuen Heist-Serie «12 12 12» spielt Dornan einen Bankräuber, der von einem FBI-Agenten (Anthony Mackie) gejagt wird. Die Serie ist bei Apple TV zu sehen.