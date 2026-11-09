Seine große Liebe hat sechs Saiten: Album von Wolf Biermann

Berlin (dpa) - Es gibt von Wolf Biermann einen netten Liebesbrief. Er schreibt von seiner «Empfindsamen», seiner «Schönen», und hat große Angst, dass er sie verloren hat. «Du warst immer meine Liebe und ich wollte es dir gut machen», schreibt er.

Der Anlass für den Brief: Biermann hatte seine Geliebte, und jetzt mag man ins Stutzen kommen, am Bahnhof vergessen und nun Sorge, dass sie geklaut wurde. Es handelt sich bei seiner Angebeteten um keine Frau - sondern seine Gitarre.

Das mag deutlich machen, was für eine Rolle die Musik in Biermanns Leben einnimmt. Im Laufe seiner Karriere hat er mehrere Dutzend Alben herausgebracht, zu seinem 90. Geburtstag erscheint jetzt das neue Werk «Unterm Haar nur Himmel». Auf dem Album versammelt Biermann neuere Lieder sowie fünf bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus den 1960er und 1970er Jahren.

Biermann bezeichnet Putin als «Kreml-Faschist»

Mit seiner inzwischen recht rauen Stimme und einfachen, volksliedhaften Melodien knüpft er an seine Tradition des politischen Liedermachens an. Getragen werden die Stücke von Biermanns Stimme, die Instrumente - meist Gitarre, manchmal Klavier - sind eher Hintergrundbegleitung.

Biermann grölt, röhrt, krächzt, schmettert und erzählt. Meist geht es um Politisches, öfter um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Etwa in «Glaubst Du, die Russen wollen Krieg?». Biermann bezeichnet den russischen Präsidenten Wladimir Putin darin als «Kreml-Faschist».

Der Song ist eine Abrechnung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und mit der russischen Geschichtspolitik. Zugleich ist er ein Nachruf auf den russischen Dichter Jewgeni Jewtuschenko und eine Erinnerung an die Friedenshoffnungen des Kalten Krieges. Den Song nahm Biermann erstmals 2014 und 2026 ein zweites Mal auf.

«Der kleine Selenskyj sah hundeelend aus»

«Moritat von den Liebespaaren» (2025) ist eine satirische Abrechnung mit dem US-Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin, die Biermann als eine Art politisches Liebespaar beschreibt. Biermann bezieht sich im Lied auf das Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im März 2025, das bekanntlich nicht gut ausging.

Er singt: «Wir glotzten ja alle, die Szene im White House/ Der kleine Selenskyj sah hundeelend aus!/ Der Jude aus der Ukraine, so gottverlassen alleine/ Gleich zwei Goliathe, beim Deal um The Ukrain/ Die dopen das kranke America Great Again (...).»

In «Was Du erinnerst, warst du nicht» (2023) beschreibt Biermann seine Muttersprache als «cancel-krank». Es gibt auch zwei Variationen auf die berühmte «Ermutigung», im Original aus dem Jahr 1968.

Alte Aufnahmen mit Jazz und Querflöte

Spannend ist der Song «Vietnam - Die Lunte brennt» aus dem Jahr 1966, der deutlich jazziger daherkommt als das, was man von Biermann so kennt. Er hat schon in frühen Jahren mit Jazzmusikern zusammengearbeitet, war mit Manfred Krug befreundet.

Im «Lied vom Schlimmsten» (1964) oder der «Ballade von der beißwütigen Barbara» (1963) klingt Biermanns Stimme noch ganz hell. In «Die John-Steinbeck-Ballade» aus dem Jahr 1973 schlängelt sich eine wilde Querflötenmelodie durch den Song. Das Lied stammt aus einer Zeit, als einen der Besitz einer Aufnahme von Biermann noch ins Gefängnis bringen konnte.

Er selbst schrieb mal: «Ich habe nie mit dem Bleistift komponiert, sondern immer mit Händen und Füßen und Zunge.» Das hört man den Songs dieses neuen Albums an, die von ihrem Vortrag und ihrer Energie leben.

Für seine verlorene «Weißgerber»-Gitarre, die Biermann 1988 auf dem Bahnhof im österreichischen Leoben vergaß, wollte er dem «ehrlichen Finder 10 Tausend Mark auf die Hand und ein Messer in den Rücken» versetzen, wie er in seinem Tagebuch schrieb. Sie fand sich schnell - und Wolf Biermann und seine Geliebte waren wieder vereint.