London (dpa) - Drehstühle statt Choreografie, Orchester statt Tänzertruppe: Bei einem exklusiven Konzert in London haben Take That einmal mehr bewiesen, dass sie weit mehr sind als die Boyband, für die manche sie immer noch halten. Kurz vor der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums «Dreamers» am 20. November stellten Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen ihre neuen Songs vor - mit großer Band, Orchester und viel Selbstironie. Das Publikum im ausverkauften Theater war begeistert.

In der Heimat füllt das Trio nach wie vor Stadien: Bei der «Circus»-Tour spielten Take That im Sommer vor mehr als 700.000 Fans in Großbritannien und Irland. Das Londoner Palladium mit seinen gut 2.000 Plätzen war dagegen fast ein Wohnzimmerkonzert.

Eigentlich sollte «Dreamers» zum Zeitpunkt des London-Konzerts schon erschienen sein. «Wir haben dieses Theater vor einem Jahr gebucht, weil wir dachten, das Album ist dann draußen. Aber wir sind ein bisschen spät dran», sagte Owen. So hörten viele Fans die neuen Songs zum ersten Mal. Im zweiten Set folgten Hits, die überwiegend aus der Zeit nach dem Comeback 2006 stammen, darunter «Patience», «Rule The World», «Greatest Day» und «The Flood»

Hymnen, Disco und Balladen

Der Albumopener «Wonderkids» zeigt, wohin die musikalische Reise geht: Ein episches Orchester-Intro mündet in großen Pop. Ähnlich hymnisch ist «You're A Superstar», das sich langsam aufbaut und dann in einen herrlichen Ohrwurm-Refrain mündet. Groovig kommt «Sweet July» daher, das kurioserweise fast ein wenig an «Rock DJ» von Ex-Bandkollege Robbie Williams erinnert. «Best Heartbreak» ist eine launige, tanzbare Radionummer. Die bluesige Ballade «Who Do You Think You Are» fällt dagegen eher gefällig aus.

Besonderen Applaus gab es im Palladium für «Higher», eine Disco-Nummer, bei der Howard Donald den Gesang übernimmt. «Meine erste Single als Leadsänger seit "Never Forget"», freute er sich mit Blick auf den Hit von 1995 und scherzte: «Ich musste nur 30 Jahre warten.» Der Song basiert auf einem Sample der Band Earth, Wind & Fire, das Donald in den späten 80ern in einem Hip-Hop-Song gehört hatte und das ihn seitdem nicht mehr losließ. Seine Demo-Aufnahme schickte er über die WhatsApp-Gruppe «TT Boys» an die Bandkollegen - mit der selbstbewussten Ansage: «Ich hab eine Single.»

Für Gary Barlow war «Higher» sogar der Startschuss für «Dreamers». «Ich glaube, an dem Tag hat das Album begonnen, weil wir alle gesagt haben: Okay, ich sehe, wohin es geht», sagte er. In den 90ern schrieb Barlow fast alle Take-That-Hits allein, seit dem Comeback 2006 entstehen die Songs offiziell im Team. Diesmal ging jeder der drei zunächst für sich ans Werk, dazu holte sich die Band Co-Autoren und Gäste ins Boot. «Manchmal haben wir uns monatelang im Studio eingeschlossen, aber diesmal wollten wir uns wirklich öffnen», sagte Owen. Aufgenommen wurde in London, New York, Nashville und Los Angeles.

Michael Patrick Kelly als Special Guest

Bei «Feel My Love», einem Stampfer mit Folk-Einschlag, singt Michael Patrick Kelly mit. Der irisch-amerikanische Sänger ist in Deutschland weit bekannter als in Großbritannien - im Palladium begeisterte er das Publikum musikalisch und erstaunte mit Anekdoten aus seinem bewegten Leben: vom Doppeldeckerbus über Hausboot und Schloss der Kelly Family bis zu sechs Jahren im Kloster. Was in Deutschland weithin bekannt ist, sorgte bei vielen Briten im Saal für Staunen.

Take That und Kelly kannten sich bis dahin nur flüchtig. «Wir sind uns bei manchen Shows fast über den Weg gelaufen», erzählte Kelly. «Wir hatten nie ein richtiges Gespräch, aber wir kannten euch, und ihr kanntet uns.» Das hat sich geändert: «Er ist wirklich einer unserer guten Freunde geworden», sagte Barlow.

Für das Konzert im Palladium waren auch die Zwillingsbrüder Paolo und Miguel Benjamin Guico von der philippinischen Folk-Pop-Band Ben&Ben aus Manila eingeflogen. Den gemeinsamen Song «Glow» hatten sie aus der Ferne mit Take That aufgenommen, bevor man sich in London zum ersten Mal begegnete. «Glow» ist allerdings nur auf der Deluxe-Ausgabe des Albums enthalten.

Ein weiterer Höhepunkt auf «Dreamers» ist der wunderbare, gleichnamige Titelsong mit Mark Owen als Leadsänger. Gut möglich, dass er künftig zu den Hymnen gehören könnte, die bei keinem Take-That-Konzert fehlen dürfen. Zum Abschluss enthält das Album mit «Masterpiece» noch eine - zugegeben etwas kitschige - Klavierballade, die das Trio mit Singer-Songwriter Tom Odell («Another Love») geschrieben hat.

Erwachsener Pop statt Boyband

«Wir fühlen uns gesegnet, dass wir an diesem Punkt unserer Karriere, fast 35 Jahre später, immer noch dabei sind und weiter hungrig darauf, großartige Musik zu machen», sagte Donald. Während andere Boybands von damals bei 90er-Jahre-Shows immer dieselben drei Hits spielen - was natürlich nichts Verwerfliches ist -, liefern Barlow, Donald und Owen immer wieder neue gute Musik. Ihr zehntes Studiowerk ist ein reifes Popalbum voller Ohrwürmer.

Im kommenden Jahr kommt die Band für acht Konzerte nach Deutschland: vom 4. bis 26. Juni spielen Take That in Hannover, Sankt Goarshausen, Mönchengladbach, Waghäusel, Idstein, Berlin und Bremen sowie am 23. Juli zum Tourabschluss in Tüßling.