Köln (dpa) - Carolin Kebekus hält es für überfällig, dass mit Ilse Aigner demnächst voraussichtlich erstmals eine Bundespräsidentin an die Spitze des Staates rückt. «Schön, dass das jetzt endlich geregelt ist - es hat sich dann ja doch noch hingezogen», sagte Kebekus der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Dabei vertrete sie schon lange die Ansicht, dass ältere Frauen die geborenen Führungspersönlichkeiten seien. «Ich glaube, dass man das evolutionsbiologisch begründen kann», sagte Kebekus (46). «Man muss ja doch sagen, dass wir Frauen körperlich die Arschkarte gezogen haben. Bis zur Pubertät ist es noch in Ordnung, aber dann kommt: Bluten, Schwanger-Sein, Menopause. Was will die Natur damit erreichen? Warum schickt sie uns am Ende noch durch die Wechseljahre, und warum werden wir dann auch noch so viel älter als Männer?»

Die Antwort könne nur lauten, dass die Natur ältere Frauen für Führungsaufgaben gleichsam vorselektiert habe. «Nachdem wir all das durchgestanden haben, kann uns absolut nichts mehr erschüttern, ruhen wir in uns selbst, sind wir weise geworden - und deshalb sind wir dann die geborenen Führungspersönlichkeiten.»

Die Menopause ist auch Thema der nächsten «Carolin Kebekus Show» am Donnerstag im Ersten um 23.35 Uhr. Zu Gast ist Mai Thi Nguyen-Kim.