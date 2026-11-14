Warum sich Offenbach von Haftbefehls Songs distanziert

Offenbach/Main (dpa) - Wann immer sich Haftbefehl zu Wort meldet, wird das derzeit schnell zur vielgelesenen Nachricht: Der Rapper mit dem bürgerlichen Namen Aykut Anhan befindet sich aus gesundheitlichen Gründen in einer längeren Auszeit, Fans sorgen sich und jedes Lebenszeichen ist willkommen.

Aufgewachsen ist der heute 40-Jährige in Offenbach am Main, einer stark gewachsenen Nachbarstadt von Frankfurt mit mehr als 130.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Mit schlechtem Image kennt sich die Kommune aus, lange war mit ihr das Bild eines sozialen Brennpunkts mit hoher Kriminalität verbunden.

Texte über den Überlebenskampf auf der Straße

Haftbefehl, der heute in der Region Stuttgart lebt, thematisiert seine Jugend in Offenbach in Texten und Videos: Es geht um Kriminalität, Kiffen auf dem Hochhausdach, Überlebenskampf auf der Straße. Die Vorwahl von Frankfurt und Offenbach, 069, ist dank des gleichnamigen Songs weithin bekannt. Inhalt: Drogen, Gewalt und Perspektivlosigkeit.

Spätestens nach der vieldiskutierten Netflix-Dokumentation «Babo - Die Haftbefehl-Story», die im Oktober 2025 herauskam, sei klar geworden, dass man etwas entgegensetzen müsse, sagt der Sprecher der Stadt Offenbach, Fabian El Cheikh. Man wolle sich an der Person Haftbefehl nicht abarbeiten, er sei eine Identifikationsfigur für viele junge Menschen. Doch er zeige nicht die Realität seiner Heimatstadt.

Ein Ergebnis der Bemühungen ist eine Stadtführung unter dem Motto «Wie viel Haftbefehl steckt wirklich in Offenbach?». Loimi Brautmann geleitet Besucher und Besucherinnen durch die City. Er hat schon zahlreiche Stadtführungen und Imagekampagnen konzipiert, nun stellt er die Frage: «Ghetto oder Kiez?»

Zentraler Platz wurde modernisiert

Die Route beginnt am modernisierten Marktplatz, der früher teilweise von einer gewaltigen Beton-Fußgängerbrücke überspannt wurde, dunkle Ecken inklusive. Die Brücke ist längst abgerissen. Geschäftshäuser wurden renoviert oder neu errichtet, teilweise ist dies noch im Gang.

Der Platz soll auch noch begrünt werden, sagt El Cheikh. Einfach ist der Weg für die finanziell klamme Kommune nicht: Verschönerungspläne mussten in der Vergangenheit aus Kostengründen abgespeckt werden.

Nach der Netflix-Doku hätten sich Bürger und Bürgerinnen beschwert, dass ihre Stadt so schlecht gemacht werde, berichtet El Cheikh. Einer von ihnen ist Andreas Mann, wie Haftbefehl aufgewachsen im Mainpark, einer Anfang der 70er Jahre errichteten Ansammlung von Wohnhochhäusern in der Nähe des Mains. Haftbefehl benannte ein Album nach dem Ort, «Mainpark Baby».

Gepflegte Hochhäuser, normiertes Schriftbild

Andreas Mann wohnt inzwischen andernorts in Offenbach, besitzt aber noch eine Wohnung in einem der Blocks. Er führt durch die Anlage und weist auf die gepflegten Wege hin. In einem der Foyers deutet er auf die Namensschilder der Briefkästen. Ein einheitliches Schriftbild sei Vorschrift, betont er.

Als Bewohner habe er nie Angst gehabt, auch nachts nicht, auch nicht auf den Straßen im Umfeld. Daher sei ihm daran gelegen, das von Haftbefehl suggerierte Bild zu korrigieren.

Investitionen unter anderem in Jugendzentrum

Auf der Führung werden Besuchern und Besucherinnen auch weitere Ergebnisse von millionenschweren Investitionen in das Quartier gezeigt. Es geht zu einem Kinder-, Jugend- und Kulturzentrum, in dem gerade ein Kindernachmittag stattfindet. Eine Mitarbeiterin berichtet von Veranstaltungen für alle Altersgruppen, darunter Senioren-Disco.

Gezeigt wird zudem der Gründercampus Ostpol, in dem Büros oder Ateliers zur Miete zur Verfügung stehen. Eine junge Künstlerin lädt in ihren schön gestalteten Arbeitsraum ein, in dem sie Bilder malt. Im Viertel fühle sie sich im Großen und Ganzen sicher, auch abends, sagt sie. Dass sie sich in Offenbach befinde, bereite ihr jedenfalls keine speziellen Sorgen.